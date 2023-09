Ospedale di Trebisacce, riaprire il “Chidichimo” per sostenere l’Alto Ionio

Eppur si muove. Ospedale “Guido Chidichimo”: sono 711 gli interventi chirurgici effettuati nel 2022 a livello ambulatoriale. E ad oggi sono oltre 400 le operazioni con bisturi espletate nel nosocomio dell’Alto Ionio. Conti alla mano, con questa frequenza, a fine anno diventeranno almeno 800, quindi superiori all’anno passato.

A conferma che il presidio ospedaliero trebisaccese, seppur con pochi uomini e mezzi a disposizione, garantisce un importante servizio sanitario ai cittadini. Ma come detto, il personale è ridotto all’osso e le attrezzature indispensabili sono quasi inesistenti. Da qui la richiesta ai vertici dell’Asp e al commissario Roberto Occhiuto di riaprire subito il “Chidichimo” a 360 gradi per come stabilito dalle sentenze del Consiglio di Stato, e peraltro già inserito nella nuova rete ospedaliera, da parte dei medici. Restituendo la luce ai vari reparti. Nel frattempo servono le apparecchiature.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza