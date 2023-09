San Giovanni in Fiore, ennesimo appello della madre di Pino Loria: «Da 18 anni cerco mio figlio, datemi almeno il suo corpo»

È sfiancato il grande cuore di Immacolata Guzzo, la mamma di Pino Loria che dal 3 settembre 2005 non ha notizie di suo figlio. Sparito. All’età di 26 anni e da 18, esatti, che tiene in trepidazione questa madre-coraggio.

«Lasciata sola da tutti, così, dice, «non è umano. Mi dicano dov’è, così avrò modo di piangere mio figlio; un bravo e affettuoso ragazzo». È commovente la signora Guzzo e rinnova la speranza: «Ho telefonato al giudice Gratteri, a Gazzetta del Sud, anche i politici dovrebbero interessarsi. Vedrò di chiamare pure il sindaco Rosaria Succurro».

Cerca aiuto, sostegno, difesa. Reclama certezze, dopo che è stata resa nota, nella primavera di 10 anni fa, una dichiarazione del pentito Francesco Oliverio, secondo cui Giuseppe Loria sarebbe stato ucciso, senza dare indicazione dove sia accaduto l’assassinio e dove si trovi il corpo. Mistero fitto che sconforta senza tregua l’animo e il cuore di questa mamma. In trincea. In prima linea. Perché vuole sapere dov’è suo figlio e darne degna sepoltura. Insomma, ripete: «Chi sa parli».

