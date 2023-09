Notti infuocate a Cassano: in fiamme un'auto nel centro e un ristorante a Sibari

L’anonima incendi torna a colpire in città. In meno di quarantotto ore sono stati due gli atti di natura dolosa che si sono registrati a Cassano centro e ai Laghi di Sibari. Nella notte tra sabato e domenica è stata data alle fiamme una Seat Leon in zona Cappuccini nel capoluogo mentre stanotte ad essere colpito è stato il Lux, ristorante dei Laghi di Sibari. Ad andare a fuoco in questo caso è stato un locale del retro situato tra il bar e la cucina contenente alcuni macchinari come i frigoriferi e le forniture.

La zona dove si è verificato l'incendio

I danni ammonterebbero a circa cinquantamila euro. A certificare il dolo sono stati i Vigili del Fuoco di Rossano intervenuti prontamente sul posto. Sempre secondo quanto s’apprende, il pronto intervento dei proprietari, della vigilanza dei Laghi di Sibari e dei vigili del fuoco, avvisati dai residenti dello stabile del complesso La Bricola dei Laghi di Sibari che hanno notato il fumo provenire dal locale, avrebbe scongiurato danni di ben più grave entità. Nel corso dell’incedio alla Seat Leon anche una Smart è rimasta parzialmente danneggiata anche una Smart. Su entrambi i casi sono al lavoro i militari della Compagnia dei carabinieri di Cassano all’Ionio agli ordini del Capitano Michele Ornelli.