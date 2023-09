Una scossa di terremoto di magnitudo 2.1 è stata registrata a Morano Calabro (in provincia di Cosenza), al confine tra la Calabria e la Basilicata, alle ore 20.44. Il sisma è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma ed è stato avvertito anche in alcuni comuni limitrofi. Un'altra scossa di magnitudo 2.2 era stata registrata alle 19.16 nello stesso punto. Non si registrano danni a cose e persone.