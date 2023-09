“Nonna, ho bisogno di soldi”: a Scalea sventata truffa di un falso nipote

Truffa a un'anziana di San Nicola Arcella sventata dai carabinieri della Compagnia di Scalea. Un intervento svolto con il costante impulso e coordinamento della Procura di Paola, impegnata nella prevenzione e repressione di raggiri soprattutto indirizzati a quella fascia di popolazione maggiormente esposta a questo particolare tipo di reato.

La truffa sventata

Un’anziana donna residente a San Nicola Arcella aveva ricevuto, poco prima, una chiamata anonima da una persona che, qualificatosi come un nipote del nord Italia, le aveva chiesto di consegnare un’ingente somma di denaro in contanti a un corriere che sarebbe passato di lì a breve a recapitare un pacco per saldare un acquisto.

La nuora ed il figlio dell’anziana signora, presenti anch’essi in casa, accortisi che l’interlocutore non corrispondeva al loro parente, hanno fatto immediatamente scattare l’allarme chiamando i carabinieri che sono prontamente intervenuti. Nel frattempo il falso nipote ha continuato a telefonare, questa volta spacciatosi per il corriere, indicando le modalità con le quali doveva essere consegnato il denaro. All’arrivo del malfattore, identificato in un 39enne napoletano, la donna ha lanciato dal balcone una busta chiusa che, anziché contenere la somma in contanti richiesta, era piena di ritagli di carta. Lo stesso è stato prontamente bloccato dai militari in borghese appostati nelle vicinanze e condotto in caserma con l’ausilio di altre pattuglie della Stazione Carabinieri di Scalea.