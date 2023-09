Rende, quattro gattini uccisi in un condominio di via Verdi: uno decapitato

Quattro gattini uccisi a Rende, in via Verdi 82, uno decapitato addirittura. La storia ha fatto il giro dei social ed ha colpito molte famiglie d’oltre Campagnano, non solo quelle interessate in prima battuta alla vicenda. Nel racconto apparso su una pagina Fb c’è tutto il rammarico per quanto avvenuto e che ha portato anche a sporgere formale denuncia presso la Stazione carabinieri di Rende. La ferocia del gesto ha colpito, in modo particolare, e la storia con tanto di foto è diventata virale.

Uno dei quatto gattini il giorno del ritrovamento era finito in una intercapedine ed era stato salvato dai vigili del fuoco.

«Orrore la mattina del 1. settembre nel condominio Ely in via Verdi a Rende», si scrive nella nota pubblicata su Fb, «quattro gattini, ancora allattati dalla mamma gatta, sono stati uccisi, uno decapitato come fanno i mafiosi quando firmano un delitto. Ad occuparsi di mamma gatta Pola e poi Macchia era la signora Katia assieme a Teresa e a tutti noi. I gattini assieme alla mamma venivano accuditi con grande dedizione mantenendo sempre pulito e in ordine il cortile. Tutto andava bene (pare). La mamma gatta puntualmente andava improvvisamente nei garage a cercare qualcosa e si scopre che vi era un gattino, il quarto, incastrato in una intercapedine. Da lì a poco sarebbe scattato l’allarme chiamando i vigili del fuoco di Cosenza. Una storia a lieto fine visto che i gattini finalmente non erano più tre ma nuovamente quattro. Mamma gatta contenta di aver ritrovato il suo quarto figlio si reca a dormire con la sua famigliola in una pianta situata vicino alla scala principale de complesso Ely. La famiglia, appena ricomposta, grazie ai vigili del fuoco, la notte è stata uccisa da un balordo criminale che ha fatto trovare i corpicini in fila, uno addirittura con la testa staccata, all’ingresso del complesso residenziale.

