Ennesimo incendio in Calabria, in fiamme l'area della Marlane a Praia a Mare

Un vasto incendio è divampato nella notte nell’area della Marlane a Praia a Mare. Le fiamme hanno interessato l’area della ex fabbrica di tessuti che è stata nel tempo un fiore all’occhiello della industrializzazione del Sud. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco che hanno lavorato per spegnere il fuoco. Non è la prima volta che divampano incendi nell’area della Marlane, per la quale da tempo si aspetta la bonifica.