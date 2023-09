Biscotti... stupefacenti, ragazza in ospedale a Cosenza

Aveva mangiato dei biscotti alla marijuana la ragazza soccorsa e portata in ospedale dai sanitari del 118. La donna era arrivata in pronto soccorso con difficoltà respiratorie. Le sue condizioni di salute hanno destato non poche preoccupazioni. Stentava a parlare e alternava momenti di delirio a stati catatonici. Dopo i primi esami, ai medici è apparso in qualche modo palese che fosse stata drogata. Circostanza che ha determinato l’intervento dei poliziotti della squadra volante ai quali, dopo un po’, e in uno sprazzo di relativa lucidità, la donna ha raccontato d’aver iniziato a sentirsi male dopo aver mangiato dei biscotti. Una versione confermata successivamente dal fidanzato. Quest’ultimo ha confessato agli agenti d’essersi improvvisato pasticciere e d’aver confezionato dei dolcetti aromatizzati alla cannabis. Così davanti a una tale dichiarazione i poliziotti hanno prima proceduto a una perquisizione personale e successivamente a un’ispezione dell’abitazione. In casa dell’uomo sono stati trovati non solo i biscotti alla cannabis, ma anche alcune dosi di “erba”, hascìsc e una piantina di marijuana con diverse infiorescenze. Dopo il sequestro delle sostanze, il giovane è stato trasferito in Questura per le formalità di rito al termine delle quali ha rimediato una denuncia a piede libero per detenzione di droga.

L’episodio conferma – qualora ce ne fosse ancora bisogno – la generale diffusione, in città e nell’hinterland, di sostanze stupefacenti. La droga circola in modo capillare ed è facile, ormai, trovarla ovunque al punto che non sarebbe remoto ipotizzare che buona parte delle comitive abbiano il pusher di riferimento.

