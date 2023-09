Nuovo ospedale della Sibaritide, colpo di scena: si dimette il project manager

Appare sempre più tortuosa la strada che dovrebbe portare al completamento del nuovo ospedale della Sibaritide, opera attesa da decenni e in cui sono riposte le speranze di una sanità finalmente efficiente. Dopo la lievitazione dei costi per l’avvenuta variante al progetto originale, ecco che ieri è circolata con insistenza, e con successiva conferma, una notizia che lascia quanto meno perplessi e instilla una certa apprensione sulle sorti dell’opera. Si è infatti dimesso il Project manager incaricato dell’opera Domenico Petrone, lo stesso che lo scorso luglio si era adoperato per rendere pubblica ed ufficiale alle istituzioni, forze politiche e sociali, oltre che alla categoria dei medici, la conclusione delle opere strutturali del cantiere del nuovo ospedale. Solo un mese più tardi, a quanto pare, ha presentato le proprie dimissioni alla società D’Agostino, concessionaria dell’appalto. Dimissioni però che non sono state ancora ratificate. Di certo la fase è delicata. I lavori languono e si vive una momento di stasi. Ciò perché si attende il via libera alla variante, resasi necessaria per le nuove esigenze scaturite dalla recente pandemia per gli adeguamenti alle nuove normative sanitarie, di sicurezza e impiantistica, con il conseguente reperimento delle risorse economiche necessarie alla realizzazione delle nuove modifiche ed all’aumento, rispetto all’originario capitolato, delle materie prime, i cui prezzi sono schizzati alle stelle.

