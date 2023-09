Terribile tragedia all'ospedale di Cosenza: muore un bambino di un anno, gravissimo il fratellino di cinque mesi

Tragedia all'ospedale Annunziata di Cosenza. Un bimbo di 15 mesi è morto nel nosocomio bruzio, mentre il fratellino di 5 mesi sarebbe ricoverato in condizioni gravissime. Da quanto si apprende, i due fratellini di Cassano allo Ionio sono arrivati in ospedale a Cosenza con febbre alta, ma non sono ancora chiari i sintomi che hanno portato al decesso del bambino di un anno. Nel frattempo la struttura ospedaliera si sta adoperando per effettuare un trasporto d'urgenza del piccolo di 5 mesi per cercare di salvargli la vita e trasferirlo all'ospedale "Bambino Gesù" di Roma.

La terribile tragedia ha innescato forti momenti di tensione con le forze dell'ordine intervenute a bloccare l'ira del padre dei due bambini: l'uomo avrebbe, una volta appresa la notizia della morte del figlio, iniziato a scagliare la propria rabbia contro le apparecchiature del reparto creando il caos.

Sono in corso, inoltre, indagini per cercare di comprendere cosa possa essere accaduto e quali siano state le ragioni che hanno portato al decesso del bambino di 15 mesi.