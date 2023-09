Ventisettenne travolto dal treno a Campora San Giovanni, da una settimana si attende l’esecuzione dell’autopsia

Non è stata fissata ancora la data del funerale di Francesco Paradiso.

Tra dolore e rabbia Campora San Giovanni si interroga sul perché di un’attesa che rischia di essere oramai dilaniante. L’esame autoptico sul corpo di Francesco Paradiso, il giovane che nella notte tra domenica 3 e lunedì 4 è stato investito dall’Intercity 794 in transito nella stazione ferroviaria in disuso della frazione nepetina, non ha ancora avuto luogo.

Secondo quanto riportato all’attenzione di familiari ed amici da parte delle autorità preposte il medico legale avrebbe dovuto eseguire i rilevamenti necessari nel corso del pomeriggio di ieri.

Dallo studio dei resti umani del ventisettenne si cercano le possibili risposte ad una tragedia che resta ancora ben impressa nella comunità camporese che, con forza, chiede di fare presto per consentire lo svolgimento delle esequie.

Anche la parrocchia di San Pietro Apostolo, situata nella centralissima piazza San Francesco di Paola, ha pubblicato un avviso sulle reti sociali per tranquillizzare la collettività e per garantire una corretta informazione sulla data e l’ora in cui la preghiera potrà accogliere in chiesa il feretro.

