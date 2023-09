Travolto da un treno a Campora S. Giovanni, eseguita l’autopsia: restituita ai familiari la salma del 27enne Francesco Paradiso

Oggi i funerali di Francesco Paradiso. La comunità di Campora San Giovanni è pronta a stringersi attorno ai familiari di Francesco Paradiso, il giovane di 27 anni che, nella notte tra domenica 3 e lunedì 4, è stato risucchiato dall’Intercity 794 mentre era in transito lungo la stazione ferroviaria in disuso della frazione.

Nelle scorse ore i medici legali a disposizione della Procura della Repubblica di Paola hanno provveduto ad effettuare l’esame autoptico sulla salma ricomposta del ventisettenne, definendone la contestuale riconsegna alla famiglia che ha potuto così dare avvio all’organizzazione delle esequie. Un’attesa durata più dieci giorni.

È stato don Andrea Piccolo, sacerdote della parrocchia di San Pietro Apostolo, a rendere noto gli orari della messa. Francesco Paradiso giungerà nella mattinata di oggi (orario previsto per le 9) direttamente in chiesa dove potrà essere salutato dai tanti che in questi giorni hanno esternato dolore e sgomento, ma anche vicinanza e commozione.

Nel pomeriggio alle 15 si terrà la santa messa, officiata dall’arcivescovo di Cosenza Giovanni Checchinato che, con la sua presenza, ha voluto inviare un segnale di speranza.

«In questo momento – ha chiesto con forza lo stesso don Andrea Piccolo – è fondamentale unirsi tutti nella preghiera. L’auspicio è che Francesco Paradiso possa trovare la pace e il conforto tra le braccia del Signore».

