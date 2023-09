Castrovillari, accusò un imprenditore di aver truffato: condannato a 18 mesi per calunnia il senatore Rapani

Un anno e 6 mesi di reclusione: è la pena inflitta dal giudice monocratico di Castrovillari al senatore di Fratelli d'Italia Ernesto Rapani. Il parlamentare di Corigliano Rossano era imputato di calunnia per aver ingiustamente accusato di truffa un imprenditore di Cosenza e un suo ex collaboratore in relazione all'utilizzo di un assegno firmato da Rapani e del quale poi l'odierno politico aveva denunciato lo smarrimento. Il pm di udienza Francesco Calderaro aveva chiesto per Rapani 2 anni di reclusione. I due calunniati si sono costituiti parte civile assistiti dagli avvocati Pasquale Vaccaro ed Emilio Lirangi. La sentenza è stata emessa dal giudice Matonti del Tribunale di Castrovillari.