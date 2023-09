In fiamme ettari di macchia mediterranea sulle colline del Tirreno cosentino

Bruciano le colline dei piccoli centri che si inerpicano sull’Appennino paolano. In fiamme ettari ed ettari di macchia mediterranea. Sono ore difficili per i roghi che si stanno sprigionando su più fronti. Le fiamme non concedono tregua. È da ieri sera che è un susseguirsi di interventi da parte delle squadre deputate allo spegnimento. Le lingue di fuoco hanno interessato tra l’altro i comuni di Aiello Calabro, Lago, San Pietro in Amantea e San Lucido. Oltre ai Vigili del Fuoco è in azione in particolare Calabria Verde. Fino all’alba di stamani ha destato preoccupazione anche l’incendio di Grisolia. Le colline sono andate a fuoco anche a Belvedere e Sangineto.

Il sindaco di Aiello Calabro, Luca Lepore, è preoccupato: “Non ci sono parole per descrivere tutto ciò che sta accadendo in queste ore sul nostro territorio”. Il primo cittadino chiede maggiori controlli.

Le fiamme hanno destato preoccupazione a Grisolia in quanto hanno interessato la strada che collega la stazione ferroviaria e il paese minacciando diverse abitazioni. Alcuni alberi sono caduti sulla sede stradale pregiudicando la viabilità. A fuoco anche alcuni tralicci della linea elettrica.

A bruciare non è stata comunque solo la montagna, ma anche le distese di campi e l’erba alta cresciuta accanto ai cigli delle strade periferiche. Manca ancora oggi una chiara visione sulla conservazione del patrimonio boschivo e collinare.