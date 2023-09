“Prevenire è vivere”, a Castrolibero giornata di screening contro i tumori al seno

“Prevenire è vivere”. Slogan più incisivo non poteva esistere per lanciare la campagna di prevenzione contro il tumore al seno promossa dall’associazione Anteas di Cosenza. Il movimento guidato dal presidente Benito Rocca, con la preziosa collaborazione dell’associata Gisella Florio, ha dato vita a una giornata di screening gratuito per il tumore al seno. Un’occasione buona per effettuare ecografie e consulti medici, grazie alla presenza del dottor Rosalbino Cerra, che ha prestato gratuitamente la sua professionalità per la causa di Anteas. Location scelta: il salone “Dodaro” della parrocchia “Santa Famiglia di Castrolibero”. L’associazione guidata dal presidente Rocca si è avvalsa, per l’occasione, del contribuito offerto dall’organizzazione di volontariato “Susan Komen”, utile a fornire la strumentazione necessaria (in particolar modo il mammografo) per poter procedere con lo screening di giornata. Decine di donne hanno fatto capolino nella struttura castroliberese per effettuare i controlli, ma la platea era talmente ampia da richiedere un secondo… appuntamento. L’Anteas, infatti, prossimamente programmerà un’altra giornata dedicata a screening e consulti. Pienamente soddisfatto il presidente Benito Rocca, che ha ringraziato chi ha reso possibile il momento dedicato alla prevenzione. «Abbiamo sperimentato un altro tipo di attività sociale, che fin qui non avevamo potuto testare per carenze di risorse umane specializzate. Grazie al contributo della “Komen” – che ringraziamo di cuore – abbiamo inteso promuovere questa campagna di prevenzione contro il tumore al seno che, purtroppo, risulta sempre più dilagante. Come Anteas, al momento, non abbiamo potuto accogliere tutte le richieste ricevute e ci siamo riservati di dar vita a un’altra giornata che ripeteremo, sempre nel territorio di Castrolibero, ma verranno offerte possibilità del genere anche su Cosenza. Mi corre l’obbligo di ringraziare l’amministrazione comunale per essersi messa a disposizione – in particolar modo l’assessora con delega alla Pubblica istruzione, Servizi demografici, Contenzioso e Pari opportunità, Raffaella Ricchio, nonché la consigliera con delega alle Politiche sociali, alla Famiglia e alla Terza età, Anna Giulia Mannarino. Grazie anche alla parrocchia, nella figura del parroco don Cosimo De Vincentis, che ha concesso il salone “Dodaro” per far sì che la giornata di prevenzione si svolgesse in un luogo tranquillo e riservato». Soddisfatta anche l’assessora Ricchio: «Momenti del genere sono importanti per il nostro territorio: la prevenzione è sempre più un’esigenza impellente e come amministrazione non possiamo che sposare cause del genere».