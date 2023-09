Ausili tecnologici e disabilità visive, convegno sabato nella sede provinciale di Cosenza dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti

Come cambia la percezione delle persone cieche e/o ipovedenti nei confronti degli ausili tecnologici dopo il Covid? Come bisogna approcciarsi alle nuove piattaforme per stare al passo con studio e lavoro?

Quesiti che verranno affrontati nel convegno dal titolo “Gli ausili odierni possono far fronte alle esigenze delle persone cieche e/o ipovedenti?” che si svolgerà sabato 30 settembre nella sede provinciale di Cosenza dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti.

Sarà il termine “Accessibilità” il filo conduttore del convegno che soprattutto per i ciechi e/o ipovedenti diventa determinante sia per il quanto riguarda percorsi didatti sia per quel che concerne l’inserimento nel mondo del lavoro. L’UICI è impegnata da sempre nel sostegno allo sviluppo degli ausili dedicati e in questo contesto si proverà anche a capire quale sarà il futuro del “sistema Braille” in una società veloce che brucia le tappe, sempre più connessa e smart. Ecco perché bisogna offrire nuove opportunità di accesso alla lettura, obiettivo che l’UICI vuole perseguire nel breve termine.