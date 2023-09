Incidente mortale sulla 106, domani l’autopsia sul corpo della 17enne di Mirto Crosia

Dovrebbe tenersi domani pomeriggio l’autopsia sulla salma di Rosa Greco, la giovane di 17 anni di Mirto Crosia morta in un incidente stradale sulla statale 106 nella notte di sabato scorso.

Il corpo della studentessa è stato posto sotto sequestro dalla magistratura dopo che la Procura della Repubblica di Castrovillari ha aperto un fascicolo di indagine sull’accaduto e si trova ora nell’obitorio dell’ospedale di Rossano. La ragazza viaggiava assieme ad altri quattro giovani su un Suv alla cui guida pare ci fosse un ragazzo che da poco aveva conseguito la patente. Il giovane ha riportato la frattura di una gamba, ma non versa in pericolo di vita, mentre gli altri ragazzi sono rimasti illesi. Da quanto si è appreso i ragazzi che viaggiavano assieme alla vittima sono stati tutti sottoposti all’alcol test nonché agli esami tossicologici per verificare se avessero assunto sostanze stupefacenti e in entrambi i casi i test sono risultati negativi.

L’incidente è avvenuto in uno punti maggiormente critici della statale della morte che attraversa il territorio del comune di Corigliano Rossano. Si tratta del curvone che precede l’uscita per l’area portuale coriglianese. Non è la prima volta che in quel punto si sono verificati in passato incidenti mortali.

