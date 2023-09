Nuova illuminazione pubblica di Rende, i commissari accelerano i lavori

Finalmente ci siamo. Entro poco tempo dovrebbe completarsi l'intera sostituzione dell'illuminazione pubblica. Per una città così estesa, con una rete stradale di oltre 200 chilometri, è stata capillare e assolutamente necessaria assicurare a Rende una illuminazione che rispondesse alle esigenze del territorio in termini non solo di efficientamento energetico, ma anche di risparmio e diminuzione dei tassi d’inquinamento.

L’intervento sull’impianto esistente, non più in linea con i dettami normativi in termini di risparmio energetico e di inquinamento luminoso, prevede la sostituzione degli apparecchi illuminanti con altri dotati di sorgenti luminose a Led di ultima generazione. «L’intervento di efficientamento energetico e di messa in sicurezza dell’impianto di pubblica illuminazione prevede, inoltre, l’installazione di un sistema di telecontrollo che permetterà una gestione smart, puntuale ed efficiente dell’infrastruttura pubblica», fa sapere Marco Greco che, da consigliere comunale, si è occupato proprio di seguire l'iter. Ogni punto luce, o gruppi di essi, potrà essere gestito da remoto: ciò significa che potranno essere regolati flussi luminosi e potenze a seconda delle esigenze in determinate aree della città, «in modo da ottenere ulteriore risparmio energetico in determinati orari notturni, misurati i consumi in tempo reale e segnalate eventuali anomalie ai corpi illuminanti.

