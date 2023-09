La vita nuova di Cosenza sboccia dai progetti di “Agenda urbana”

C’è anche una vita semplice e sana dentro il grande contenitore di “Agenda Urbana”. Una vita nuova che dovrà sbocciare attraverso progetti di welfare. È una luce, un bagliore intenso che non illumina solo le opere pubbliche, ma traccia un sentiero di gioia, di speranza, di solidarietà. È una strada tappezzata di servizi e aiuti, gli ingredienti di una Cosenza che verrà edificata sui pilastri dello sviluppo culturale, sociale ed economico, un architrave solido e duraturo, sostenibile e solidale. Concetti che il sindaco Franz Caruso ha messo in fila con un sorriso che non può essere più timido dopo i risultati misurati con i primi progetti di welfare, denominati “Aiuti all’Inclusione Sociale”, finanziati proprio da Agenda urbana. Il sindaco parte dall’ultimo successo, quel “We love Pizza” che nella sua giornata inaugurale ha portato più di diecimila visitatori su Corso Mazzini: «Un successo importante per un progetto di inclusione sociale che ha come obiettivo quello di offrire un’opportunità di formazione e lavoro alle persone disoccupate della città, prevedendo la realizzazione di corsi di pizzaiolo professionista tenuti dal maestro Lorenzo Fortuna in collaborazione con Campagna Amica di Coldiretti. In questo contesto, mi piace anche ricordare, gli altri progetti già avviati quali “In Giro per la Città” di Civica Amica, che promuovere la lettura e la conoscenza del territorio con la creazione di laboratori, gruppi di lettura, visite guidate, e tanto altro. Per non parlare si “Iamu” dell’associazione Rublanum, che sarà inaugurato questa sera, alle 18».

