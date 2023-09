Corigliano Rossano, paziente parcheggiato in pronto soccorso da cinque giorni

Disagi interni ed esterni al nosocomio rossanese del “Nicola Giannettasio”, tra pazienti parcheggiati in maniera forzata nel pronto soccorso per carenza di posti letto e disagi legati ai lavori di ristrutturazione. Sono giorni intensi gli ultimi vissuti al pronto soccorso.

Non è una novità si dirà, è vero, ma ancora è anche vero che dinanzi agli stessi problemi conosciuti e denunciati risposte e soluzioni non se ne intravedono. Uno dei casi limite di questo ultimo periodo c’è quella di un paziente giunto in pronto soccorso per la frattura del femore sabato 23 e quasi una settimana dal suo arrivo è ancora sulla barella in pronto soccorso. Ciò perché, per come si apprende, non ci sono posti letto disponibili. Non solo nel reparto di ortopedia dell’ospedale cittadino, ma anche in altri reparti di altri ospedali calabresi. Una situazione pesante, sia per chi è in degenza, ma anche per gli stessi sanitari che devono fronteggiare l’emergenza nell’emergenza e devono comunque dare risposta nelle cure. Il tutto nel contesto di disagi come la carenza non solo di posti letto, ma anche di personale medico e infermieristico che rendono complesso l’affrontare ogni giorno i turni in pronto soccorso dove per altro arrivano più del 90% delle chiamate di emergenza di un territorio estremamente vasto.

