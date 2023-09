Morì dopo un pestaggio a Corigliano, indagate altre due persone

Condotta l’autopsia sul corpo di Carmine Costa, il fruttivendolo di Corigliano che lo scorso giugno era finito rianimazione a seguito di un violento pestaggio e dopo una apparente ripresa è deceduto il 19 settembre scorso, mentre nel registro degli indagati spuntano altri due nomi. Oltre a quello di Vincenzo Lagano, 44 anni, nel corso delle indagini sono venuti fuori i nomi di Leonardo Campana, di 58 anni e Francesco Campana di 56 anni, entrambi di Corigliano. Essendo stata disposta l’autopsia che rappresenta un esame irripetibile, anche se la Procura non ha formulato alcuna azione formale nei loro confronti, ai due a loro garanzia è stato notificato di essere indagati nel caso in cui avessero voluto nominare un proprio perito. Colpa medica o conseguenze legate al pestaggio? Sono queste le domande a cui si attende risposta dagli esiti dell’esame autoptico. Anche perché le risultanze delle indagini complessive potrebbero anche portare la Procura a formulare un accusa di omicidio volontario, mentre al momento l’accusa ipotizzata è di tentato omicidio. A seguito delle indagini condotte sull’accaduto dai carabinieri del reparto territoriale di Corigliano Rossano, diretto dal maggiore Marco Filippi, il Pm della Procura di Castrovillari, Veronica Rizzaro, titolare delle indagini, avevano emesso un provvedimento di fermo di indiziato di delitto, come detto, nei confronti di Salvatore Lagano, 44 anni, anche lui di Corigliano, difeso dagli avvocati Giuseppe Vena e Giuseppe Bruno, ritenuto l’autore del pestaggio. Carmine Costa dopo giorni sospeso tra la vita e la morte si era risvegliato dal coma e aveva iniziato una lenta riabilitazione in un centro specializzato. Poi l’improvviso decesso che ha indotto la Procura della Repubblica di Castrovillari a disporre il sequestro della salma per procedere con l’autopsia.

