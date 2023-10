Corigliano Rossano, liceo Artistico: non si sblocca la vicenda. Genitori, alunni e docenti in corteo

Non si arrendono studenti, genitori e docenti del Liceo Artistico. Dinanzi alla situazione di stallo circa la soluzione del problema relativa a spazi più adeguati per lo svolgimento delle attività laboratoriali, hanno deciso di attuare una protesta pacifica e ieri mattina hanno dato vita ad un corteo per le vie cittadine dello scalo di Rossano.

Lo avevano già annunciato di essere pronti a manifestare per indurre le istituzioni a ragionare e comprendere le loro ragioni per le quali si chiede a gran voce di trovare spazi idonei per le attività didattiche. Come è noto nei giorni scorsi la Provincia, che ha competenza sull’istituto, aveva affermato tramite l’assessore Olivo che il Liceo Artistico non avrebbe lasciato il centro storico di Rossano e si stavano valutando alcune soluzioni, tra cui l’avvio dei lavori di annessione dei locali del plesso S. Chiara o la allocazione di alcuni spazi nella sede dell’ex macello messa a disposizione del sindaco Flavio Stasi.

Sotto accusa però, e non da oggi, anche il servizio del trasporti che rende difficoltoso il collegamento con la sede di via XX settembre. Un disagio questo che coinvolge anche gli iscritti al liceo classico S. Nilo. Ieri mattina il corteo si è formato dinanzi alla sede del Polo liceale di via De Florio, che ospita il biennio dell’Artistico, e snodandosi per le vie cittadine è giunto dinanzi alla sede del Geometra luogo per loro ideale per trasferire l’Artistico.

