Cosenza, si insedia il nuovo questore Giuseppe Cannizzaro: onore e responsabilità doppia lavorare nella mia terra di origine

Una vita in prima linea. Il questore Giuseppe Cannizzaro si è insediato stamane a Cosenza. Lotta alla criminalità comune e organizzata, controllo del territorio, rapporti costanti con la società civile: questi gli obiettivi dell'alto dirigente della Polizia di Stato. Il questore Cannizzaro ha lavorato a Reggio, nella Piana di Gioia Tauro, nel Lametino, in Toscana e Friuli ed è stato anche impegnato nella Commissione nazionale antimafia e distaccato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. "È un onore e una responsabilità doppia per me lavorare nella mia terra di origine e ciò mi spinge a un impegno professionale sempre maggiore per affrancarla dai fenomeni criminali che l'affliggono. Sono felice di operare in una provincia ricca di grandi effervescenze culturali, in cui ha sede un ateneo di assoluto prestigio. E non posso dimenticare che questa è la terra di uno dei geni della umanità, quel Bernardino Telesio che mise in discussione Aristotele".