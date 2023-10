Ore di apprensione ad Amantea, scomparso un anziano da ieri pomeriggio

Da ieri sera si sono perse le tracce di Rocco Catellino, persona molta nota in città che si è allontanato da casa verso le 17 di ieri per non farvi più ritorno. I familiari hanno chiesto aiuto tramite reti sociali per cercare di rintracciare l’uomo che potrebbe essersi addormentato da qualche parte o, peggio, potrebbe essere caduto accidentalmente.

Le ricerche condotte dalle 6 di questa mattina, sono riprese in forma più organizzata. Familiari e amici hanno chiesto il supporto dei volontari per ampliare il raggio d’azione delle ricerche in modo da dividere la città in più zone. La sala operativa del 118 non ha registrato alcun intervento per un uomo di quella età.