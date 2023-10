Cassano, s’infiamma il dibattito intorno alla discarica

Il dibattito sulla chiusura della discarica di contrada La Silva continua ad essere infuocato. A fare chiarezza ci aveva provato il sindaco Giovanni Papasso che aveva raccontato tutti i passaggi istituzionali degli ultimi cinque anni spiegando come per quanto si possa essere d’accordo o meno con la chiusura, la competenza sulla gestione dell’impianto sia da addebitare alla Regione e alla Provincia ed è a loro che spettano queste scelte. Una spiegazione che ha suscitato altre reazioni dopo quelle delle scorse settimane.

Il “Comitato spontaneo di cittadini per la tutela della salute pubblica della città delle terme” ha ribadito che, in tutti i casi, la discarica va chiusa perché Cassano «non può pagare ulteriormente un prezzo sul piano ambientale». Per il Comitato, chi s’è schierato al fianco dei residenti di contrada “La Silva”, la tutela della salute prima di tutto e le battaglie come quella «sacrosanta» contro la discarica è un fatto di «civiltà e di responsabilità nei confronti delle future generazioni, a cui evidentemente, bisogna consegnare un ambiente sano, non certamente maleodorante e compromesso».

A non demordere è soprattutto il “Comitato antidiscarica” che continua la sua battaglia per la chiusura della discarica o quantomeno per bloccare eventuali progetti di ulteriore utilizzo e ampliamento della stessa.

