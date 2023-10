Paola, sui lavori del raddoppio della galleria ferroviaria è calato il silenzio

Sul raddoppio della galleria Santomarco che ha avuto parere favorevole dai vari Ministeri, adesso sembra essere calato il silenzio. Le azioni di difesa e lotta sembra abbiano lasciato spazio alla rassegnazione. L’area di località Pantani è quella maggiormente interessata dai lavori e si trasformerà prossimamente in un cantiere dove, mentre gli espropriati dovranno lasciare le proprie abitazioni gli altri residenti, saranno costretti a convivere con opere che andranno avanti per anni.

Il Comitato popolare aveva riproposto una serie di azioni che però non hanno trovato terreno fertile, né spunto utile da parte della maggioranza e della minoranza consiliare. Il Comitato che è guidato dall’ex segretario regionale della Cgil trasporti, Vittorio Crocicchio, parla di vicenda vissuta con sufficienza e confusione. E come spiega Crocicchio si rischia di perdere definitivamente una centralità ferroviaria che Paola si è conquistata negli anni.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza