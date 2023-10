Cassano Ionio, il postino non suona più? Le Poste: "Se le bollette non arrivano è solo colpa dei cittadini"

Per Poste Italiane non è vero che in città e dintorni il postino non suona più e oggi il servizio è regolare. La polemica era montata nuovamente negli ultimi giorni dopo che molti cittadini avevano lamentato ritardi nella consegna della posta, bollette comprese, in particolare nella frazione di Sibari. Mentre per Cassano e frazioni limitrofe i disagi s’erano avuti nelle scorse settimane con tanto di segnalazione ufficiale partita dal Municipio. Secondo quanto verificato tramite i loro sistemi «dai controlli aziendali effettuati – si legge in una replica diffusa da Poste Italiane – non risulta esserci corrispondenza in giacenza presso il Centro di distribuzione di competenza e alcuni rallentamenti relativi alle scorse settimane sono stati completamente superati». In sostanza per Poste il problema dovrebbe essere risolto. Ma la nota diffusa fa anche un passo ulteriore. L’azienda, infatti, precisa che sul territorio del Comune di Cassano persiste una toponomastica incompleta e molti cittadini sono sprovvisti di cassetta domiciliare e/o nominativo su citofono e cassetta. Pertanto, al fine di ristabilire un corretto e puntuale svolgimento del servizio di recapito, Poste Italiane invita tutti i cittadini di dotarsi delle cassette postali ed indicare sulle stesse, e sul citofono di casa, il proprio nome e cognome, comunicando l’eventuale indirizzo aggiornato ai propri mittenti abituali, soprattutto se fornitori di utenze.

