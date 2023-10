Paola, medico malmenato al Pronto Soccorso dal fratello di una paziente

Medico malmenato dal fratello di una paziente. È accaduto ieri in nottata in pronto soccorso a Paola. A farne le spese un camice bianco in servizio che è stato raggiunto da un pugno dall'uomo che poi, successivamente, è stato identificato dalle forze dell'ordine intervenute.L'ennesima aggressione al personale del pronto soccorso del San Francesco fa suonare un campanello d'allarme sulla sicurezza. Oltre all'aggressione al medico c'è da registrare il danneggiamento di un computer.

La Uil-Fpl sulla brutale aggressione si dice indignata. "Sta diventando una cattiva abitudine - spiegano i sindacalisti Luigi Adele, Giuseppe Di Bella e Robertino Serpa - quella di aggredire gli operatori sanitari. E la frequenza che ormai contraddistingue questi gesti scellerati lascia attoniti. Sono necessari strumenti per contrastare e arginare la violenza nelle corsie ospedaliere".