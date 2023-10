Incendio nel cortile dei Licei Classico e Scientifico di Cassano. Probabilmente doloso

Un incendio, probabilmente di natura dolosa, sta interessando da circa un paio d’ore uno dei lati del cortile che costeggia lo stabile che ospita i Licei Classico e Scientifico di Cassano. Per cause ancora in via di accertamento, le sterpaglie e altre materiali di risulta che si trovavano in una porzione di cortile fortunatamente non accessibile agli studenti e agli esterni, ha preso fuoco.

A causa delle alte temperature che continuano a registrarsi, il rogo ha subito assunto dimensioni importanti arrivando a minacciare - a causa della coltre di fumo e delle fiamme alte - anche i piani superiori che ospitano le classi. Il personale e gli studenti sono stati fatti subito evacuare con calma e rigore senza nessun danno o problemi di altra natura e hanno atteso l’arrivo dei genitori all’esterno. Sul posto sono subito intervenuti i Vigili del Fuoco del comando Provinciale di Cosenza e la Polizia Locale di Cassano all’Ionio. La situazione è completamente sotto controllo, i Vigili del Fuoco hanno quasi spento l’incendio. La speranza è che dalla loro relazione possa emergere quali siano state state le reali cause che hanno portato all’incendio.