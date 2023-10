Era uscito con amici alla ricerca di funghi: pensionato 72enne di Caloveto disperso da ieri in Sila

Un pensionato di 72 anni, originario di Caloveto, residente a Mirto Crosia, risulta disperso dal tardo pomeriggio di ieri in località, Fossiata del comune di Longobucco. Ieri insieme a 3 amici si era recato in Sila alla ricerca di funghi. A dare l'allarme sono stati gli amici che rientrati a casa hanno avvertito i familiari. I carabinieri ai quali si sono rivolti i familiari del pensionato dopo il suo mancato rientro hanno attutito il soccorso alpino e speologico. Partecipano alla ricerca i tecnici del soccorso alpino, della Guardia di finanza, i carabinieri ed i vigili del fuoco. Le ricerche sono andate avanti per tutta la notte e sinora non hanno avuto successo.