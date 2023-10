Ritrovato il pensionato 72enne di Caloveto disperso in Sila: è stato trasferito all'ospedale di Cosenza

E' stato ritrovato nel territorio di San Giovanni in Fiore il 72enne era scomparso nel pomeriggio di giovedì. Pietro Aprigliano si era recato in Sila con gli amici e dopo un po' aveva fatto perdere le sue tracce. Non rispondeva al telefono cellulare. Per tre giorni lo hanno cercato i volontari del soccorso alpino, i carabinieri, i vigili del fuoco e i militari della guardia di finanza. Alle ricerche hanno partecipato anche familiari e amici. Questa sera a poco dopo la sospensione delle ricerche l'uomo è stato trovato in precarie condizioni di salute e in pieno stato confusionale. Si trovava in una radura d'un impervio territorio nel comune di San Giovanni in Fiore. Dopo le prime cure sul posto il 72enne è stato trasferito nell'ospedale civile dell'Annunziata di Cosenza.