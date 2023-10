Poliambulatorio di Cassano, la radiologia funziona a mezzo servizio

Nuovi disservizi alla Radiologia del Poliambulatorio di via Ponte Nuovo. La Sanità sibarita continua a zoppicare al punto che non bastano stampelle e carrozzine per farla andare avanti. I tagli verticali e orizzontali operati dalla sanità regionale e provinciale hanno aperto vistose ferite nelle articolazioni mediche distribuite sul territorio. Il poliambulatorio sibarita è una delle strutture che ha risentito di più di questo stato di cose di cui al momento non si riesce a intuire l’inversione di tendenza.

«Nella struttura non è possibile effettuare una semplice Moc, comunemente conosciuta come densitometria ossea». È questa l’ultima denuncia del Comitato spontaneo di Cittadini per la tutela della salute pubblica della città delle terme». Un esame basilare per un’ampia fetta di utenti, quello evidenziato dal Comitato, che nel poliambulatorio non è possibile effettuare e di conseguenza chi può si deve rivolgere altrove. «La Mineralometria ossea computerizzata – evidenziano i vertici del Comitato cittadino – è un esame radiologico che permette di determinare la densità minerale dell’osso e può essere eseguita a livello del femore, della colonna vertebrale, lombare oppure su tutto il corpo. È logica conseguenza della mancata nomina del nuovo radiologo che oramai si protrae da tempo».

