Paola, ospedale unico: Di Natale costretto a dialogare da solo

Sanità il “confronto” in solitaria di Graziano Di Natale. Convoca e invita i principali attori e soggetti istituzionali che hanno animato il dibattito sull’Ospedale unico ma viene snobbato.

La sala è vuota e non si presenta nessuno. Le sue continue uscite pubbliche non sarebbero state gradite, e non è un caso che fattore legato alla sanità sia stato a suo tempo anche la causa della rottura con il sindaco di Paola le cui strade si sono adesso divise. Rapporti deteriorati anche con altri primi cittadini – come il sindaco di San Lucido Cosimo De Tommaso – e in particolare con il consigliere regionale Sabrina Mannarino che è finita al centro delle principali critiche sulla sanità.

La lotta, con le proteste e le manifestazioni in piazza è stata lanciata in particolare per lo spostamento del reparti di Chirurgia da Paola a Cetraro che però negli effetti non è mai avvenuto. E forse mai avverrà. In effetti nel piano regionale di riordino – che comunque ancora attende il via libera da parte del Governo – la Chirurgia figura ancora al “San Francesco” seppur la sua piena autonomia dipenda dalla terapia intensiva.

