Paola, blitz notturno dei ladri nell’Ic “Isidoro Gentili”

Ladri in azione. Furto nella notte all’istituto comprensivo Isidoro Gentili di Paola sito in rione Colonne. Sono stati rubati strumenti informatici di ultima generazione tra cui un computer portatile. In ogni caso dovrà essere redatto nelle prossime ore un apposito inventario di quanto potrebbe mancare. Sul posto avvertiti dal personale scolastico si sono recati ieri in mattinata gli agenti della polizia del commissariato di Paola. Si cerca di individuare attraverso la visione di eventuali telecamere esterne gli autori del furto. Nell’edificio sarebbe anche stato danneggiato un infisso – una finestra – per potersi agevolmente intrufolare nei locali. I fatti con molta probabilità dovrebbero essere accaduti nella notte tra domenica e lunedì.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza