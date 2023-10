Castrovillari, il Parco del Pollino è ancora senza presidente

Parco del Pollino da mesi con un vice presidente facente funzione. È ormai dal 10 febbraio che l'Ente più importante dal punto di vista naturalistico, in particolare il primo presidio con Regione e Comuni nella lotta contro gli incendi boschivi, sembra aver rallentato la propria azione in attesa che il Ministero dell'Ambiente decida per il sostituto di Domenico Pappaterra.

Nelle more dell'evoluzione della vicenda, per come previsto dallo Statuto dell'ente, le funzioni del presidente dell'Ente Parco nazionale del Pollino sono tenute dal vice presidente Valentina Viola. La questione, però, pare essere finita al centro di una disputa politica tra le Regioni Calabria e Basilicata: la prima avrebbe già fatto il nome di un esponente di Fratelli d'Italia, vale a dire il sindaco di Terranova, Luigi Lirangi, in quota Fratelli d'Italia; mentre Forza Italia avrebbe, dall'altra parte del Pollino, vale a dire nella Basilicata, un altro tipo di idea.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza