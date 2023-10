Ospedale di Cosenza, Francesco Zinno nuovo direttore sanitario

Un nuovo direttore sanitario a coordinare l’Azienda ospedaliera di Cosenza. Si tratta di Francesco Zinno, già direttore del Dipartimento dei Servizi e Direttore dell’Unità Operativa Complessa di immunoematologia e della medicina trasfusionale che già aveva ricoperto l’incarico nel 2020 nel pieno del periodo covid. La nomina del professore Zinno, distintosi da subito per competenze ed umanità nei confronti dei pazienti, è stata decisa dal commissario straordinario Vitaliano De Salazar. Come si ricorderà, nei giorni scorsi era giunto anche un nuovo direttore amministrativo, Andrea Folino. Con la nomina di Francesco Zinno, quindi, si completa la squadra di vertice che dovrà traghettare l’ente ospedaliero fino alla fine dell’anno, quando il mandato di De Salazar giungerà a termine. Francesco Zinno, resterà contestualmente al timone del Dipartimento dei Servizi e dell’Unità Operativa Complessa di immunoematologia e della medicina trasfusionale, Centri che grazie, alla equipe medico – sanitaria, capeggiata dallo stesso Zinno, rappresentano delle vere e proprie eccellenze nel panorama Sanitario Calabrese.

Una pagina di buona sanità che inorgoglisce la Calabria e sensibilizza i cittadini. Il Centro Trasfusionale del nosocomio bruzio, infatti, da tempo mette in campo tante iniziative per raccogliere sangue ed accogliere i donatori. Raccolte organizzate che si trasformano in dei veri e propri eventi festosi, in cui chi dona viene deliziato con banchetti di dolci e vivande e coccolato dall’ospitalità dei volontari del Centro. Il tutto mentre quotidianamente si lavora per sopperire alla carenza di sangue e per garantire attraverso le trasfusioni il diritto alla salute.