Un anno di aggressioni e stalking alla ex, ai domiciliari un uomo di Cosenza

Un quarantenne di Cosenza è finito ai domiciliari per maltrattamenti e stalking nei confronti della sua ex convivente. Il provvedimento, eseguito dalla Mobile, giunge a conclusione di una rapida ed intensa attività investigativa avviata a seguito di una denuncia/querela sporta dalla donna lo scorso 4 ottobre.

La donna, presentatasi presso gli Uffici della Questura, ha raccontato agli operatori di Polizia di avere intrattenuto con l'indagato una relazione sentimentale definita "complicata e travagliata", per poco più di un anno. I fatti relativi ai maltrattamenti si sono manifestati già all'inizio del rapporto ed in particolare a partire dal mese di settembre del 2022, proseguendo fino alla rottura dei rapporti avvenuta lo scorso mese poiché l'uomo, con la sua gelosia morbosa, le impediva praticamente qualsiasi vita di relazione all'esterno della coppia.

Inoltre la picchiava spesso, strattonandola e colpendola con schiaffi. Non ha smesso nemmeno dopo la fine della relazione, continuando con aggressioni verbali, visite indesiderate, appostamenti e tentativi di braccarla che non si placavano nemmeno di fronte all'intervento della polizia. La donna era anche vittima di molteplici ingiurie e minacce telefoniche o a mezzo del social network. Presi di mira anche amici della ex coppia.

Condotte perduranti che hanno cagionato nella vittima un grave stato d'ansia e di paura, nonché un fondato timore per la propria incolumità, tanto da costringerla a stravolgere la propria vita. L'attività d'indagine della Squadra Mobile, coordinata dal Procuratore della Repubblica di Cosenza Spagnolo, ha consentito di accertare i reati contestati e di assicurare l'uomo alla giustizia.