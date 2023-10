"Persona, lavoro. La partecipazione per un nuovo patto sociale": oggi festa in strada con la Cisl Cosenza

La Festa della partecipazione che la Cisl porterà in strada a Cosenza oggi, sabato 14 ottobre a partire dalle ore 17 in Piazza Giuseppe Carratelli, nell’area dell’isola pedonale tra la “fontana di giugno” e Palazzo dei Bruzi, sarà – afferma Giuseppe Lavia, Segretario Generale della Cisl della provincia di Cosenza – «l’occasione per discutere e sottoscrivere la proposta di legge popolare promossa dalla Cisl sulla partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese, in attuazione dell’art. 46 della Costituzione. Si tratta di un’iniziativa che il nostro sindacato propone su tutto il territorio nazionale, per mettere a fuoco l’importanza della partecipazione e della democrazia economica per la coesione sociale del nostro territorio e del nostro Paese. Vogliamo ancora una volta porre al centro dell’attenzione la persona, il lavoro, l’esigenza di un nuovo “patto sociale” che veda insieme istituzioni, politica, forze sociali, comunità, associazioni disponibili al dialogo e al confronto per la crescita delle nostre comunità».

Saranno allestiti stand per la raccolta delle firme, per offrire informazioni sui servizi Cisl per i cittadini e sulle attività delle Federazioni di categoria. Alle ore 18.30 ci sarà un dibattito sul tema “Persona, lavoro. La partecipazione per un nuovo patto sociale”. Dopo l’introduzione di Giuseppe Lavia, Segretario Generale dell’Ust Cisl Cosenza, interverranno: Franz Caruso, Sindaco di Cosenza; Klaus Algieri, Presidente della Camera di Commercio di Cosenza; don Francesco Bilotto, Direttore Pastorale del lavoro dell’Arcidiocesi di Cosenza-Bisignano; Bianca Rende, Consigliere comunale di Cosenza. Concluderà Tonino Russo, Segretario Generale della Cisl Calabria. Al termine è previsto un intrattenimento musicale.