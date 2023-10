Amantea, la Polizia provinciale recupera una ex casa cantoniera di proprietà dell’Ente

Procede l’attività di recupero del patrimonio immobiliare della Provincia di Cosenza.

Sulla S.P. 245 loc. Mirabella in agro di Amantea, il Comandante Rosario Marano e gli Agenti della Polizia Provinciale di Cosenza sono intervenuti per verificare lo stato di una ex casa cantoniera di proprietà dell’Ente. In seguito all'intervento, l'immobile è ritornato nella piena disponibilità dell'Amministrazione.

Si tratta dell'ennesima operazione di recupero di beni pubblici a servizio della collettività.

Da svariati anni diversi immobili non risultavano nella piena disponibilità dell’Ente. Una situazione prontamente attenzionata dal Presidente Rosaria Succurro, che proprio al fine di restituire alla cittadinanza un patrimonio non disponibile per la fruizione collettiva ha richiesto accertamenti e interventi del Corpo di Polizia Provinciale, puntualmente disposti dal Comandante del Corpo Maggiore Rosario Marano.

«Sono molto soddisfatta del lavoro che stanno portando avanti i nostri Agenti e ringrazio per questo il Comandante Rosario Marano, che molto si sta spendendo per il recupero di immobili da restituire alla fruizione collettiva» – ha commentato il Presidente Rosaria Succurro -. La riacquisizione e il recupero delle ex case cantoniere, così come di altri immobili, possono diventare una nuova risorsa per il territorio e per la Provincia stessa».

L’attività di recupero continuerà fino al completo recupero di tutti gli immobili, perché «la strada che vogliamo continuare a percorrere è quella del godimento collettivo dei beni iscritti nel patrimonio dell’Ente . Solo così potremo restituire dignità alle Istituzioni e migliorare le condizioni di vivibilità delle nostre comunità» - ha concluso il Presidente Succurro.