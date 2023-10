Spirale di violenza a Corigliano Rossano: il cane abbaia, aggredito il proprietario

È di nuovo un fine settimana di violenza quello appena trascorso a Corigliano Rossano dove si sono registrati due episodi che vanno ad allungare la lista di momenti in cui l’aggressività, l’arroganza e la prevaricazione cercano di imporsi a discapito del dialogo civile e del confronto.

Il primo episodio risale alla sera del sabato ed ha visto per vittima un uomo di 50 che passeggiava il suo cane. L’aggressione è avvenuta nell’area urbana di Rossano, nella centralissima piazza Bernardino Le Fosse, una volta cuore pulsante del ritrovo giovanile ed ora alla sera luogo d’incontro di sparuti gruppi di persone che passeggiano. Sta di fatto che il cinquantenne stava passeggiando il proprio cane, quando è rimasto coinvolto in un battibecco con un uomo infastidito forse dall’abbaiare dell’animale. Sta di fatto che anche queste volta non ci si è fermati ad alzare il tono della voce, ma si è trascesi fino ad arrivare ad una aggressione fisica. A quanto si è appreso, pur se contorni e dinamiche si stanno appurando in queste ore, l’aggressore, non si sa bene a che punto della discussione, avrebbe iniziato non solo a inveire contro il proprietario del cane, ma lo avrebbe colpito con due schiaffi al volto che lo avrebbero fatto cadere per terra. Sono quindi arrivate le forze dell’ordine nonché una ambulanza del 118 che ha trasferito il cinquntenne al vicino pronto soccorso per medicare le ferite.

Sull’episodio stanno ora indagando i carabinieri del reparto territoriale di Corigliano Rossano che stanno ascoltando alcune persone e avrebbero già accertato l’identità dell’aggressore. Anche il 50enne verrà ascoltato dai detective dell’Arma.

