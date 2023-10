Scuola a Cosenza, assunzione per altri 38 docenti. Posti per 11 presidi

Trentotto incarichi annuali per altrettanti docenti precari inseriti nella prima e nella seconda fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze (Gps). Si tratta in gran parte di insegnanti di Sostegno (25) e pure d’una persona inserita negli elenchi del Personale educativo. Trentasette supplenze dureranno sino al 30 giugno (Termine delle attività didattiche), mentre una sola è annuale, quindi sino al 31 agosto. I fortunati pescati da questo sesto turno di nomina stamattina dovranno prendere servizio nella sede che è stata assegnata loro. Non mancano i posti in città e a Rende, ma la maggior parte si trovano lungo i centri delle due coste.

Speranze per pochi

A meno di due anni dalla pubblicazione del regolamento, il ministero dell’Istruzione e del Merito ha mosso un ulteriore e importante passo verso l’organizzazione del concorso ordinario per l’accesso ai ruoli della dirigenza scolastica. Sono stati individuati i posti che saranno messi a concorso in tutta Italia (587), tra l’altro con la divisione regione per regione. Perché il prossimo concorso sarà proprio su base territoriale e si potrà fare domanda per una sola regione. Tra l’altro sono state escluse Molise e Basilicata. C’è invece la Calabria, dove saranno disponibili 11 posti da preside da assegnare ai migliori del concorso che verrà.

