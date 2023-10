Corigliano Rossano, esce dal carcere e viene espulso: aderiva al gruppo che organizzò l'attentato a "Charlie Hebdo"

Espulsione per cittadino di nazionalità straniera detenuto in regime di alta sicurezza nel carcere di Corigliano Rossano. Il provvedimento è stato assunto nella giornata di ieri. La decisione è stata presa dal Questore della Provincia di Cosenza dr. Giuseppe Cannizzaro a seguito di scarcerazione di un cittadino straniero detenuto nella sezione di Alta Sicurezza della Casa Circondariale cittadina di contrada Ciminata Greco che come è noto ospita anche detenuti rinchiusi per crimini terroristici. Il Questore di Cosenza ha, quindi, disposto il trattenimento presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri del soggetto straniero in questione, nei confronti del quale è stato applicato un decreto di espulsione dal territorio nazionale emesso dal Prefetto della Provincia di Cosenza d.ssa Vittoria Ciaramella.

Lo scrupoloso lavoro del personale dell’Ufficio Immigrazione e della Divisione Investigazioni Generali Operazioni Speciali della Questura cosentina ha condotto alla tempestiva esecuzione dell’odierno provvedimento. Il decreto di espulsione a carico del cittadino straniero è stato emesso ai sensi dell’art. 13 comma 2 lettera c del T.U.I., considerati sia i precedenti penali per istigazione o apologia a delinquere relativa a delitti di matrice terroristica e crimini contro l’umanità (art. 414 ultimo comma c.p.), per il quale è stato condannato, e sia per le condotte tenute dallo straniero e le sue frequentazioni.