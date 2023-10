Notte di fuoco a Paola, incendi divampano nella collina del Santuario

Due fronti di fuoco hanno interessato questa notte la collina sopra il santuario di San Francesco a Paola. Ma anche in zona valle dei Ciliegi e in contrada San Miceli è stata una nottata infernale dove a causa del vento e della sua estensione è stato necessario anche l'intervento diretto dei residenti per difendere abitazioni e pertinenze. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco del locale distaccamento. Sono state anche ore di apprensione per i padri Minimi e per le Suore dell'adiacente convento nonché per le abitazioni che si trovano sulla collina.