Incidente sulla statale 106 in provincia di Cosenza: un ventenne in gravi condizioni

Gravissimo incidente stradale sulla Statale 106, poco prima dell'ingresso nelle gallerie che bypassano la Marina di Montegiordano. Un giovane pugliese di 22 anni, M. F. , ha riportato ferite gravi dopo aver perso il controllo della sua Peugeot 206, in direzione di Reggio Calabria. Il giovane ha perso il controllo del mezzo per cause ancora da accertare, andando a sbattere contro i guard-rail e capottando. Sul posto i vigili del fuoco e le ambulanze del 118.