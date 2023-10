Scuola a Cosenza e provincia, centinaia di assunzioni per i precari ex Lsu

La scuola continua a essere un’occasione importante e prolifica di assunzione nella pubblica amministrazione. Non solo per i docenti, ma anche per il personale Ata. «Grazie alle pressioni della Flc Cgil le scuole potranno utilizzare 590 posti di collaboratori scolastici in tutta Italia e un centinaio nella nostra provincia». Lo annuncia la segreteria provinciale della sigla sindacale raccontando la possibilità d’assunzione garantita agli ormai ex Lavoratori socialmente utili (Lsu) impegnati nelle scuole.

«Le assunzioni, a differenza di quanto avvenuto con le prime due procedure, avverranno su posto intero, con la possibilità dell’interessato – spiega il leader provinciale della Flc Cgil Francesco Piro – di presentare domanda di part-time al momento della assunzione. Le assunzioni su posto non intero, quindi al 50%, potranno avvenire solo nel caso in cui i richiedenti una provincia siano più dei posti disponibili, e a condizione che fra gli aventi diritto, per posizione in graduatoria, all’assunzione in quella provincia vi siano anche aspiranti che, nella loro domanda, abbiano dato disponibilità all’assunzione in regime di part time. Al termine delle immissioni in ruolo la graduatoria nazionale cesserà di avere efficacia».

Di questa, che sarà la terza procedura di stabilizzazione del personale ex Lsu s’è parlato venerdì fra ministero e sindacati. Il governo ha reso noto che le domande presentate sono state 442, cui sommare i 77 soprannumerari della seconda procedura. Si stima, perciò, che i potenziali interessati alla terza procedura siano circa 520, rispetto a una disponibilità di 590 posti. La procedura prevede che gli interessati presentino la domanda per l'inserimento in una graduatoria nazionale finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato, nelle province ove vi siano posti disponibili.

