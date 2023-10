Paola, traffico in tilt sulle strade del centro

Traffico in tilt sulle strade centrali cittadine nelle ore di punta. Autovetture che stazionano in seconda fila e parcheggi selvaggi non fanno altro che creare situazioni di caos e di intralcio al traffico che non riesce ad essere arginato anche a causa dell'esiguità dei vigili urbani presenti sul territorio. Si attende ancora una volta - come lo scorso anno - il parere del Ministero per l’assunzione dei quattro vincitori dell’ultimo concorso indetto dal Comune che dovrebbe in qualche modo cercare di migliorare la situazione. Ma senza l’ok del Ministero anche quest’anno l’assunzione dovrà essere rimandata.

Nel frattempo il sindaco Giovanni Politano considerata la circolazione indiscriminata degli automezzi adibiti al carico e scarico di merci senza alcuna limitazione di orario che determina un grave intralcio al traffico cittadino e pericolo per la pubblica incolumità ha emanato apposita ordinanza di regolamentazione.

