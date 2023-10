Pistola spunta tra i rovi di Belmonte Calabro. L'arma, non registrata, era in un dirupo della ex statale 18

Spunta dai rovi una pistola. Nell’ambito di apposite perlustrazioni disposte dal questore di Cosenza, Giuseppe Cannizzaro, su tutto il territorio del litorale Tirrenico cosentino, questa mattina è stata rinvenuta in un dirupo dell’ex statale 18 in territorio di Belmonte Calabro una pistola semiautomatica. Si tratta di una 110 un’arma piuttosto utilizzata in passato. La scoperta è opera degli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Paola agli ordini del commissario capo Elga Rossignuolo.

L’arma - la cui matricola non era abrasa, ma in ogni caso non risulta registrata - è stata affidata agli specialisti della Polizia per verificarne la sua provenienza. Non è escluso, considerato il posto impervio in cui è stata rinvenuta, che essa sia stata utilizzata per azioni delittuose e poi quindi gettata nella speranza che nessuno la ritrovasse. Informativa sul ritrovamento dell’arma è stata data alla Procura della Repubblica di Paola. Si opera al momento nei confronti di ignoti.

In questi giorni le forze dell’ordine stanno intensificando i controlli sulla costa e in particolare si va alla ricerca di droga. Terreno fertile sono difatti le zone collinari e nascoste, dove spuntano come funghi piantagioni di cannabis.