Ritrovato vivo da una squadra mista di tecnici del CNSAS Calabria e del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (SAGF) della Stazione di Cosenza, il fungaiolo disperso da tre giorni nel Parco Nazionale della Sila.

B. A., 62 anni, era scomparso nel pomeriggio di lunedì in località Germano. L’allarme è scattato quando l'uomo non è tornato alla sua autovettura dopo una mattinata in cerca di funghi assieme ad un amico.