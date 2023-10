Strade interrotte sul Tirreno cosentino e interventi sempre più lenti

Viabilità sempre più a passo di lumaca tra lavori in corso, strade interrotte e le ormai prossime installazioni sulla Statale 18 di nuovi autovelox e rotatorie. Limitazioni che in alcuni casi in prossimità degli svincoli - in periodi forse inopportuni - non fanno altro che creare lunghissime ed estenuanti code. Ma a riguardo giungono anche altre “grane” dal vertice che si è tenuto nei giorni scorsi tra sindaci e presidente della Provincia. Oltre ai due autovelox da installare prossimamente a Paola - di cui uno all’imbocco della Ss 107 - sono programmate altre rotatorie da installare sulla Statale 18 tirrenica. Non va meglio sul versante della Statale 283, che congiunge le Terme Luigiane a quelle della Sibarite. Si tratta di una strada di importanza primaria di collegamento tra Ionio e Tirreno e che nei pressi di Fagnano è interrotta e costringe a una deviazione di diversi chilometri prima di essere ripresa all’uscita del comune.

