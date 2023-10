Corigliano Rossano, tentano il colpo alle Poste di Cantinella: dura reazione del personale

Momenti di tensione ieri pomeriggio nella frazione di Cantinella nell’area urbana di Corigliano, dove due malviventi hanno tentato un colpo all’ufficio postale, sventato dal sangue freddo dei dipendenti. I rapinatori infatti sono scappati a mani vuote. I due hanno fatto irruzione nei locali che ospitano lo sportello di Poste Italiane quando ormai era quasi giunto l’orario di chiusura, ed è plausibile che il momento è stato scelto quasi certamente per approfittare del fatto che vi fossero pochi clienti e la cassa piena. Ma il piano messo a punto non è andato a buon fine perchè la “variabile umana” non è prevedibile e stavolta è stata determinante. I due sono entrati con il volto travisato e a quanto pare, senza armi, intimando agli addetti allo sportello di aprire le casse e consegnare tutto l’incasso della giornata. Urla, spintoni, ma nonostante la concitazione del momento, i dipendenti hanno mantenuto lucidità e sangue freddo e sono riusciti a prendere tempo senza cedere alle richieste dei rapinatori, tenendoli lontani dai soldi. Forse è stato proprio questo atteggiamento ha spiazzato i malviventi che non si aspettavano questa resistenza alle loro pretese unito magari alla paura che qualcuno potesse entrare nell’ufficio postale o peggio ancora che la tranquillità dei dipendenti dipendesse dal fatto che fossero riusciti a lanciare l’allarme, sta di fatto che ad un certo pronto hanno desistito dal loro intento e si sono dileguati.

